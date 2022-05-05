Sinop’ta kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Sinop için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “6 Mayıs Cuma günü Orta Karadeniz’de beklenen yağışların Sinop ve çevrelerinde (Sinop’un doğusu- Türkeli, Ayancık, Erfelek) kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte çok kuvvetli (toplamda 40-75 kg/m2, yer yer 51-100 kg/m2) olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.