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Sinop’ta kütüphane kullanan kişi sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerine göre Sinop il genelindeki halk kütüphanelerinde üye sayısı yüzde 8 artarken, kitap sayısında yüzde 3 azalma kaydedildi.

SİNOP 15.06.2022, 10:45
Sinop’ta kütüphane kullanan kişi sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerine göre Sinop il genelindeki halk kütüphanelerinde üye sayısı yüzde 8 artarken, kitap sayısında yüzde 3 azalma kaydedildi.

TÜİK’e ait 2021 yılı illere göre düzenlenen halk kütüphaneleri istatistikleri yayımlandı. Verilere göre Sinop il genelinde bulunan toplam 10 adet halk kütüphanesine ait verilerde; toplam kitap sayısı 2020 yılı istatistiklerinde 199 bin 709 olarak belirlenirken, 2021 yılı kayıtlarında yüzde 3,18 azalarak 193 bin 353 şeklinde kaydedildi. Kayıtlı üye sayısında 2020’ye göre yüzde 8,24 artış göstererek 31 bin 350’ye yükseldi. Kütüphaneden yararlanan kişi sayısında da yüzde 7,87 artış ile 84 bin 72 olarak tespit edildi. 2021 yılında ödünç verilen kitap sayısı ise 41 bin 487 olarak kaydedildi.

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