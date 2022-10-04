Sinop’ta kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi

Sinop’ta emniyet güçlerince bir eve yapılan baskında kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir eve baskın düzenlendi. Yapılan aramada oda içerisinde kurutmak için asılmış 13 kilo esrar, 9 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere de el konulan operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.