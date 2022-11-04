Sinop’ta kurulan ‘Katı Atık Bertaraf Tesisi’ doğaya ve ekonomiye katkı sağlayacak

Sinop’ta 6 ilçe belediyesinin kurulumunu ortaklaşa üstlendiği Katı Atık Bertaraf Tesisi ile toplanan çöplerden elektrik enerjisi ve doğada geri dönüştürülebilecek organik atık kazandırılacak. Tesisin ise yılbaşında faaliyete girmesi planlanıyor.

Sinop’ta Meşe Dağı mevkisinde 11 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde çalışmalar sürüyor. Yılbaşında faaliyete girmesi planlanan tesisle Sinop’ta 6 ilçe belediyesi örnek bir çalışmaya imza atıyor. 6 ilçeden toplanan çöplerin biriktirilerek ayrıştırılacağı tesiste ayrıştırılan metan gazından elektrik enerjisi ve doğaya geri dönüşebilecek organik atık kazandırılacak. Tesisin yapımının gelecek aylarda tamamlanması ve yılbaşında faaliyete girmesi planlanıyor.

Sinop Belediye Başkanı ve Merkez, Ayancık, Türkeli, Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinden oluşan Sahil Belediyeler Birliği Başkanı Barış Ayhan, çalışmaları 6 ilçe ile birlikte yürüttüklerini söyledi. Başkan Ayhan, “Bu tesiste 2021’in Haziran ayına kadar vahşi depolama yapıyorduk. Biyokütle enerji üzerine çalışan bir firma ile anlaştık, yaptığımız protokol sayesinde artık çöpümüzden enerji üretiyoruz. Çöpün içerisindeki metan gazını çöpten ayırıyoruz, çöplerin altında örümcek ağı gibi borular var. Çöpün dibine çöken metan gazını çökerterek çöpün içerisinden çekiyoruz ve balonun içinde biriktiriyoruz. Metan gazını da tribünlerde yakarak elektrik enerjisi üretiyoruz ve o enerjiyi satıyoruz” diye konuştu.

Metan gazının havaya karışması önlenecek

Kurulan tesisle birden fazla kazanç elde edildiğine değinen Başkan Ayhan, “Çöpün içinden çıkan metan gazı çevreye zararlı, ozon tabakasındaki deliğe sebep olan önemli bir gaz. Dünyada ozonun en büyük düşmanı da bu kent çöplükleri. Biz böylece metan gazını çöpün içerisinden ayrıştırarak havaya karışmasını ve ozonun delinmesini önlemiş oluyoruz. Bu firmayla yaptığımız anlaşma sayesinde çöplüğün işletmesini de onlara yaptırıyoruz ve bunları bizden bedel tahsis etmeden yapıyorlar. Daha önceki yıllarda bu çöplüğün düzenlenmesini, serilmesini, suyunun tahliyesini yaptırıyorduk. Bugünkü rakamlarla aylık maliyeti 200 bin TL civarındaydı, bu maliyetten kurtulduk. Ozona ve çevreye dost bir tesis oldu ve oradan enerji üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Organik atıklar ayrıştırılacak

Ayrıca tesisin karşısına ise katı atık tesisi kurduklarını kaydeden Ayhan, “Bütün toplanan çöplerimiz bu tesise geliyor. Yürüyen bantların üzerinde çöpümüz bir yolculuğa çıkıyor. Üzerlerinde optik okuyucu sistemler var. Her optik okuyucunun algılayacağı bir materyal var. Çöpümüzün yürüyen banttaki yolculuğu bittiğinde artık organik olmayan hiçbir çöp kalmıyor. Bütün geri dönüştürülecek olan maddeleri ayrıştırıyoruz ve ekonomiye geri kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

135 milyon liraya mâl oldu

Tesisin ilk yatırım maliyetinin 39 milyon TL olduğunu ifade eden Ayhan, dövizdeki yükselişten kaynaklı yüzde 217 fiyat artışı gerçekleştiğini belirterek 96 milyon TL daha eklediklerini, tesisin toplam 135 milyon TL’ye mâl olduğunu açıkladı. Tesisin 3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyleyen Başkan Barış Ayhan, yılbaşıyla birlikte tesisin faaliyete girmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.