Sinop’ta kumar oynatılan mekana baskın

Sinop’ta kumar oynatıldığı tespit edilen bir mekana yapılan baskında kumar oynayan 6 şüpheliye 24 bin lira para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen bir mekana baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde mekanda çeşitli oyun gereçleri ile oyunda kullanılan 4 bin 500 TL para ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ise haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.