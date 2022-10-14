Sinop’ta kış öncesi elma ağaçları çiçek açtı

Sinop’ta bazı meyve ağaçları kış mevsimi öncesi çiçek açtı. Elma ağaçlarının ekim ayında çiçek açması, üreticileri de şaşırttı.

Sinop’un Bektaşağa köyünde üreticilik yapan Cemalettin Kümeç, ekim ayında elma ağacının çiçek açmasıyla çok şaşkın olduğunu belirterek, “Elma ağacımız çiçek açtı. Diğer elma ağaçlarımız meyve vermek üzere. Bazı elma ağaçlarımız çiçek açtı. Şaşkınlığımızı gizleyemedik. Suyu fazladan mı aldı bilmiyoruz. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor” dedi.