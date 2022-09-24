Sinop’ta kırmızı benekli alabalık popülasyonu güçlendirilecek

Sinop’un Ayancık ilçesinde sel döneminde büyük zarar gören endemik tür kırmızı benekli alabalık popülasyonu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yeniden güçlendirilecek.

Sinop Ayancık ilçe sınırlarındaki Tekederesi, Duvarsökü ve Kepez Çaylarında yaptığı araştırmalarda 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Anadolu’ya özgü endemik tür ‘kırmızı benekli alabalık’ popülasyonunun büyük zarar gördüğü ve birçok noktada varlığının kalmadığı tespit edildi. DKMP 10. Bölge Sinop Şube Müdürlüğü ve DKMP 9. Bölge Bolu Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede tespit çalışmaları yürütüldü. Popülasyonun yeniden güçlendirilmesi amacıyla en kısa zamanda çalışmalara başlanılacağı ifade edildi.

İsmini gövdesindeki kırmızı beneklerden alan dağ alabalığı olarak bilinen kırmızı benekli alabalık, Anadolu bölgesine özgü endemik bir tür olarak bulunuyor. İçme suyu kalitesindeki soğuk ve berrak sularda yaşayan türün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yaşayan 6 çeşidi bulunuyor. Boyları 40 santimetreye kadar, ağırlıkları ise 3 kilograma kadar ulaşabilen endemik tür, yumurtlamak için suyun kaynak kısmını tercih ediyor. Yaşadıkları suyun deniz ile bağlantısı mevcutsa denizde olgunlaşmayı tercih etmesiyle biliniyor.