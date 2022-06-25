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Sinop’ta kiraz hasadı

Sinop’ta 2022 yılı kiraz hasadı, Erfelek’e bağlı Akçaçam köyünde başladı.

SİNOP 25.06.2022, 13:26
Sinop’ta kiraz hasadı

Sinop’ta 2022 yılı kiraz hasadı, Erfelek’e bağlı Akçaçam köyünde başladı.

Sinop’un Erfelek ilçesi Akçaçam köyünde hasadına başlanan kiraz, tüketiciye 25 TL’den satılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Azmi Bostan, "Sabah saat 07.00’de hasat için kalkıyoruz. 21.00’e kadar topluyoruz. Emeği var bu işin. Hasat zamanımız 1, 1 buçuk ay sürüyor. İmece usulü akrabalarla topluyoruz. Hasat zamanının bitimi temmuzu bulur. Satışlarımız aşırı iyi değil, devamlı müşterilerimiz alıyor” dedi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Bostan, “Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl her şey de olduğu gibi kirazda pahalı, bu fiyatların biz ilerleyen günlerde daha da düşeceğini tahmin ediyoruz, vatandaşlar daha ucuz kiraz yer" diye konuştu.

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