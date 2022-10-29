Sinop’ta kestane festivali

Sinop’ta gerçekleşen kestane festivalinde yaklaşık 1 ton kestane tüketimi gerçekleştirildi.

Sinop’un Erfelek ilçesi Musa Can Meydanı’nda gerçekleşen 1. Erfelek Kestane Festivali’nde yaklaşık 1 ton kestane tüketimi gerçekleştirildi. Vatandaşların da yoğun katılım sağladığı festival şenlik havasında geçti. Festivalde açıklamalarda bulunan Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, “15-16 Ekim tarihlerinde yapacağımız birinci kestane festivalini Bartın’da yaşanan facia nedeniyle ertelemiştik. Erteledikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla bütünleştirerek kestane festivalimizi bugüne aldık. Katılımcısı bol olan bayağı neşeli ve şenlikli bir festival oluyor. İnşallah bundan sonra festivallerimizi bugün ki festivalimizde gördüğümüz eksiklikleri tamamlayarak yapacağız. Erfelek’in tanıtımı açısından bu etkinliğin Erfelek’te yapılması ilçemiz için çok faydalı oldu” dedi.