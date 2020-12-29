Sinop’ta kestane balına yoğun ilgi

Sinop’ta korona virüs salgını sonrası bal ve arı ürünlerine talep arttı.

Kovid-19 salgını sonrası insanlar virüse karşı etkili besin arayışına yöneldi. Birçok uzmanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önerdiği bal, pandemi sürecinde bu yönüyle daha da revaçta.

Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop’un Erfelek ilçesinde kestane balına pandemi döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Kestane balı kilosu 175-200 TL arasında alıcı buluyor.

Sinop’ta arıcılık işi ile uğraşan Uğur Özdemir, korona virüs süreciyle birlikte kestane balı ve diğer bal çeşitlerine talebin arttığını söyledi. Özdemir, "Pandemiden dolayı satışlarımız arttı. Köpük kutularla Türkiye’nin her yerine bal siparişi gönderiyoruz. Sinop balına farklı bir rağbet var. Çünkü Sinop’ta doğa kirliliği yok, fabrikasyon olay yok, köylerde zaten tarım bitti bunun için değerli kaliteli olduğu için Sinop balı daha bir farklı fiyatta satılıyor. Çiçek balının kilogramını 100, kestane balının kilogramını ise 175-200 lira arasında satıyoruz“ dedi.

Vatandaşın, kestane balına olan ilgisinden memnun olduklarını anlatan Özdemir, "Kestane balı çok tercih edilen ballar arasında yer alıyor. Antibiyotik görevi görüyor. Sabah aç karına 1 kaşık yendikten 1 saat sonra kahvaltı yapılmasını öneriyoruz. Kestane balı bronşit ve nefes darlığına çok iyi geliyor. Hatta nefes darlığına bire bir diyebiliriz. Her sabah kestane balını polenle birlikte 1 tatlı kaşığı yiyorum ve beni çok dinç tutuyor. Bağışıklık sistemine bire bir. Bu günlerde koronadan dolayı çok alan var. Bu günlerde bal ile poleni bol yesinler. Ancak fazla tüketilmesine gerek yok. Aç karına 1 tatlı kaşığı yeterli. Çünkü bu adeta ilaç fazlası zarar" diye konuştu.