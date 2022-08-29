Sinop’ta kent trafiği aralıksız denetleniyor

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kamera ve plaka tanıma sistemi üzerinden düzenli olarak trafik denetimlerini sürdürüyor, kurallara uyulmaması halinde ise araç plakalarına ilgili maddelerden ceza kesiliyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında sürücülerin trafik kurallarına uymayarak herhangi bir olumsuzluğa ve huzursuzluğa mahal vermeleri hususunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden kontrollerini sağlayan ekipler, ayrıca kemer kullanımı, geçiş önceliğine uyulmaması, ışık ve tabela ikazlarına uyulmaması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılması gibi olumsuzluk yaşatabilecek durumlarda harekete geçiyor. Araç sahiplerinin tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleniyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde olumsuz ve tehlikeli davranışta bulunanlarla etkin olarak mücadele edilmesi, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliğinin sağlanabilmesi, vatandaşlarımızın trafikte huzurlu bir şekilde seyahat etmesi amacıyla düzenli olarak trafik denetimleri yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde seyir halinde emniyet kemeri kullanılmaması, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı ve gözlüğü kullanmaması, kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması, yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkının verilmemesi, ışık ve tabela ikazlarına uyulmaması, seyir halinde iken cep telefonu veya haberleşme cihazlarını ele alarak kullanılması şeklinde kusurlu görülen araç sahiplerinin tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmektedir. Güvenli yollar mutlu şehir sloganıyla denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.