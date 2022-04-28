Sinop’ta Kent Meydanı bayrama hazırlanıyor

Şehir nüfusunun iki katı fazlasının il dışında yaşadığı Sinop’ta, Ramazan Bayramı’nda önceki bayram gibi sürpriz yaşanmazsa turizmin zayıf geçeceği düşünülüyor. Kentte süren çalışmalar en büyük etken.

Ramazan Bayramı’na az zaman kala Sinop Kent Meydanı çalışmaları ve kentin turizmine büyük ölçüde katkı sağlayan Tarihi Cezaevi’nde restorasyon halen devam ediyor. Kısmen de olsa açılmasının uygun olmadığı Tarihi Cezaevi, ziyaretçilerini bu yıl da ağırlayamayacağı düşünülüyor. Ayrıca ekonomik durumun da tatilcileri etkileyeceği tahmin ediliyor.

“Çok büyük hayal kırıklığı olacak”

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, bayram tatilinde Sinop’u tercih eden ziyaretçiler için, devam eden çalışmalar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabileceklerini söyledi. Kent merkezinin devam eden inşaat halinde olmasının yoğunluk olmamasına sevineceğini söyleyen Çobanoğlu, “Bu sene çoğunlukla ikinci ve üçüncü günü yoğunluk olabilir. Önceki senelere göre daha sakin bir bayram yaşayacağımızı sanıyorum. Şehrin şu anki durumuyla yazın yaşadığımız gibi yoğunluk olsa perişanlık olurdu hepimiz için. Yoğunluk olmayacağına seviniyorum açıkçası. Şu anki halde bile Ramazan bayramında buraya gelecekler için çok büyük hayal kırıklığı olacak. Hapishane kapalı, şehrin içi inşaat halinde. Bu konuda yetkililerle görüştük, ama kabaca toparlanacak gibi görünüyor yaz aylarına kadar. Sahil bandı, yürüme alanlarının biteceği bekleniyor. Diğer tarafta da büyük ölçüde inşaat bitmiş olur” diye konuştu.

Ramazan Bayramı’nın sonrasında turizmde ön sezonun da aynı şekilde zayıf olacağını ekonomik nedenlere bağlayan Çobanoğlu, “Ramazan Bayramı’ndan sonra da ön sezon dediğimiz mayıs ayının da yoğun geçmesini beklemiyoruz, ekonomik durumlardan dolayı. Kurban Bayramı’ndan sonra asıl yoğunluğun geleceğini tahmin ediyorum yurt dışından gelenlerle birlikte. Hem ekonomik sebepler, hem pandeminin tamamen bitmemesi nedenlerine dayanarak geçmiş yıllardaki yaz yoğunluğu Kurban bayramına kadar olmaz” dedi.

“Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sürpriz oldu”

İl Kültür ve Turizm Müdür V. Metin Süren ise Ramazan Bayramı beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Süren, “Bayram tatili 9 gün olmadı, okullar tatil olmadı tam bir hareketlilik başlamadı ama geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sürpriz oldu, beklentimizin de üzerinde ziyaretçi aldık. Belki bu bayramda da beklentimizin üzerinde ziyaretçi alacağız muhtemelen. Bir taraftan çalışmalar devam ediyor, trafik biraz karışık. Ama çeşitli lokasyonlarda hem belediyemiz tarafından hem valiliğimiz tarafından önlemler alındı, alınıyor bayrama yönelik. Yol iyileştirmeleri gibi sezon ve bayram hazırlığı şu anda kısmi düzenlemelerle yapılıyor. Meydan projesi kapsamında 1. etap çalışmaların bayrama kadar yetişmesi gereken kısımlarda da gerekli hazırlıklar alındı” şeklinde konuştu.

Süren, yapılan yol düzenlemeleri ve sahil kesiminin bayrama yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.