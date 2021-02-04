Sinop’ta kazada hasar gören trafik lambası değiştirildi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta dün yaşanan kazada hasar gören trafik lambası bugün gelen ekiplerce değiştirilerek yeniden faaliyete alındı.

Sinop’ta trafik lambası bulunan tek yer olan oto sanayi kavşağında dün meydana gelen kaza sonucu bir adet trafik lambası kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle bölgedeki diğer trafik lambalarını yöneten sistem de otomatik olarak kendini kapattı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ışık sisteminin yeniden açılması ve hasar gören trafik lambasının değiştirilmesi için Sinop’a ekip gönderildi. Samsun’dan gelen Müdürlüğün sinyalizasyon ekibi sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışma yürüttü. Devrilen lamba yenisiyle değiştirildi. Yapılan çalışma sonrası trafik ışıkları tekrar kullanılmaya başlandı.