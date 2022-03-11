Sinop’ta kar nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapalı

Sinop’ta etkili olan yoğun kar nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji tarafından dün, Batı Karadeniz’de Kastamonu’nun kuzey kesimi ile Sinop çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ile özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada sabah 09.00 itibarıyla kent genelinde 191 köy yolunda ulaşım kısıtlaması mevcut. Toplamda 49 iş makinesi 82 personel ile çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi’nden verilen bilgilere göre Sinop Merkez’e bağlı 11 köy, Gerze’de 24 köy, Dikmen’de 28 köy, Erfelek’te 36 köy, Durağan’da 1 köy, Türkeli’de 33 köy ve Ayancık’ta 58 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan duyuruda ise karayollarında buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden, trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.