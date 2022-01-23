Sinop’ta kar 311 köyü ulaşıma kapattı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler olmak üzere toplam 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, önceki gün 22 olarak açıklanan kapalı köy yolu sayısı, gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplamda 311 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı açıklandı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı 8 köy, ilçelerden Gerze’de 24 köy, Erfelek’te 6 köy, Ayancık’ta 57 köy, Boyabat’ta 66 köy, Dikmen’de 28 köy, Türkeli’de 33 köy, Saraydüzü’nde 30 köy, Durağan’da 59 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.