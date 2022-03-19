Sinop’ta kar, 2 ilçe köylerini tamamen kapattı

Sinop’ta özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı, iki ilçeye bağlı tüm köyleri tamamen ulaşıma kapattı. İl genelinde toplamda 119 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 119 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun ve aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle toplamda bildirilen 119 kapalı köy yollarının 104’ü Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı köylerden oluşuyor. Ekipler, gidilemeyen köylere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Açıklanan verilerde, Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı 33 köy ile Ayancık ilçesine bağlı 71 köyün tamamı kar nedeniyle ulaşıma kapanmış durumda. Kalan 15 köyü ise Merkez ilçede 3, Saraydüzü’nde 2 köy, Erfelek’te 1 köy, Boyabat’ta 9 köy yolu olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Çalışmalarımız sahada aralıksız şekilde devam etmekte olup, ihtiyaç halinde ekstra iş makinalarıyla müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.