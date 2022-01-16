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Sinop’ta kapalı köy yolu sayısı 79’a indi
Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 116’sının İl Özel İdare ekiplerince açılması ile kapalı köy yolu sayısı 79’a indi.
SİNOP 16.01.2022, 20:28
Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 116’sının İl Özel İdare ekiplerince açılması ile kapalı köy yolu sayısı 79’a indi.
Sinop İl Özel İdaresi tarafından sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle 195 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklanmıştı. Akşam saatlerinde kapalı köy yolu sayısı İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu 79’a indi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 2 köy, ilçelerden Gerze’de 16 köy, Erfelek’te 7 köy, Ayancık’ta 23 köy, Boyabat’ta 10 köy, Dikmen’de 13 köy, Türkeli’de 3 köy, Durağan’da 5 köy yolunun kapalı olduğu açıklandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.