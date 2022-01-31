Sinop’ta kapalı köy yolu kalmadı

Son yılların en yoğun kar yağışının etkili olduğu Sinop’ta, Özel İdare ekipleri aralıksız sürdürdüğü kar temizleme çalışmasıyla il genelinde kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açtı.

Sinop’ta geçen hafta boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 311 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Sinop İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan hummalı çalışmalarla ulaşım sorunu ortadan kaldırıldı. Son olarak halen kapalı bulunan Ayancık ilçesine bağlı Sulusökü köyü yolunun ulaşımı ise tamamlanarak tüm kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yapılan kar temizleme çalışmaları neticesinde il genelinde, 31 Ocak itibariyle kapalı köy yolunun kalmadığını ifade etti. Çınkıl, “13 Ocak Perşembe gününden itibaren il genelinde başlayan aralıklı kar yağışı şehrimizin tamamında kısa sürede etkisini gösterdi. Sinop adeta beyaza bürünmüş ve beyaz gelinliğini giymiş vaziyetteydi. Kar yağışının en etkili olduğu 23 Ocak itibarıyla 311 adet köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Sürekli devam eden kar yağışına karşın Sinop İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerimizin 7/24 esasına göre yaptıkları çalışmalarıyla kar yağışının tamamen durduğu 27 Ocak Perşembe itibarıyla kapalı olan köy yollarımızı 4 gün gibi kısa bir sürede sıfıra indirdik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kar yağışını bir rahmet, bir bereket vesilesi görüyoruz ama karın yağmasından dolayı da oluşan bir ulaşım kısıtlılığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Önceden yaptığımız koordinasyon toplantılarımızda grup yollarımızda kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uygulayacağımız çalışmaları planladık. Karın yağdığı ilk dakikadan itibaren ekiplerimiz sahadaki yerini aldı. Mesai arkadaşlarımız aralıksız canla başla çalıştılar. Son olarak Ayancık ilçemizde kapalı olan Sulusökü köyü yolumuzu da açmış bulunuyoruz. Ekiplerimiz öncelikle ana yollar ve acil ihbarları değerlendirerek vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak üzere çalışmalarını devam ettirdi” dedi.