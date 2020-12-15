Sinop’ta kanlıca pazara indi

Sinop’ta sonbahar yağmurlarından sonra yetişen kanlıca mantarı pazara indi.

Sinop’ta geçen hafta yaşanan yoğun yağışlı havanın ardından çıkan ve adına halk arasında kanlıca denilen mantarlar, kapalı pazar yerinde satışa sunuldu. Yöre insanı tarafından lezzeti nedeni ile rağbet gören Kanlıca mantarının kilosu pazarda 20-30 TL arasında değişiyor.

Kızıl rengi nedeniyle halk arasında kanlıca denilen "lactarius salmonicolor" türü mantar, Sinop ve çevresinde çam gövdelerinde ve çayırlıklarda yetişiyor. Acı fakat nahoş olmayan bir tada sahip olan mantar, özellikle ilkbahar ve sonbahar yağmurlarından sonra yetişiyor.

Akliman bölgesindeki ormanlardan topladığı Kanlıca mantarlarını pazarda satan İsmet Türkeri, mantar sayesinde kendisine ek gelir sağladığını söyledi. Türkeri, "Sinop ormanları çok bereketli. Yağmurların ardından mantarlar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Eşimle birlikte ormana gidip mantar topluyorum. Bu bizim için bir ek gelir kaynağı. Topladığım mantarları satarak evimin ihtiyacını karşılıyorum. Vatandaşların ilgisi çok güzel. Zaten bu mantarın tadı et gibi olduğu için bir kere yiyen yeniden yemek istiyor. Mantar bilen kişiler tarafından toplanmalıdır" dedi.