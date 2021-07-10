Sinop’ta kadınlar kooperatifleşti: Şimdi dünyaya açılmayı hedefliyorlar

Sinop’un üreten kadınları bir araya gelerek kooperatif kurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu yola çıkan kadınlar şehrin yöresel ürünleriyle dış pazarlara açılmayı hedefliyor.

Sinop’ta 8 kadın bir araya gelerek ilki başardı. Birlikten kuvvet doğar sözü burada vücut bularak Sinop’un ilk kadın kooperatifi kuruldu. Evlerde üretip pazar bulmakta zorlanan kadınlar kooperatif çatısında güçlerini birleştirdi. Zamanla 15 paydaşa erişen kooperatifte kadınlar Sinop’a özgü yöresel ürünler üreterek bunları ihracat kalemine eklemek istiyor.

Sınırlı Sorumlu Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Funda Akalın, “Sinop’ta bir kadın kooperatifi kurduk. Yöresel ürünlerimizi ön plana çıkarıp onlara dikkat çekmek ve satışa sunmayı amaçlıyoruz. 8 kadınla çıktığımız yolda şu anda 15 kadın olduk. Keten üzerine ve gıda üzerine çalışmalarımız var. Hep birlikte üreterek kendimizi tanıtıp dış pazar arıyoruz. Çünkü dış pazar bizim için çok önemli. Kooperatiflerin ayakta durabilmesi için daha ileri planlar yapabilmesi için yerel pazardan çok dış pazar çok önemli. Evde üreten kadın imkanları doğrultusunda sosyalleşememiş ve kendine bir satış imkanı oluşturmamış kadınlara yardımcı oluyoruz. Hem sosyalleşme açısından katkı sağlamayı hem ekonomik anlamda ayakları üzerinde durup özgürleşmesini istiyoruz. Üreten kadınlarımızı aramıza bekliyoruz” dedi

Sinop Belediyesi’nin de kendilerine her zaman destek olduğunu ve ileride daha büyük adımlar atacaklarını belirten Funda Akalın, “Belediye Başkanımız Barış Ayhan bu yola çıktığımızda bize çok büyük destekler verdi. Hala da bize destek olmaya devam ediyor. Halihazırda Belediyenin ortak olması için bir takım yazışmalar devam ediyor. Şu anda Belediye Başkanımızın tahsis etmiş olduğu eski Tekel Yaşlılar Evi diye geçer. Burada Kadın dinlenme evi vardı. Ahşap bir kulübe. Burayı geçici olarak bize verdiler. Orada hizmet veriyoruz. Kahvaltı, etli ekmek, gözleme, mantı, çay, kahve ve yapılan ürünlerimizi teşhir ettiğimiz satışa sunduğumuz güzel bir alanımız var. Herkesi de ziyaret amaçlı buraya bekliyoruz. Tabi ileride inşallah daha büyük adımlar atacağız. Kendimize ait büyük bir mağazamız olacağına inanıyoruz. O zaman çok daha güzel hizmetler vereceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.