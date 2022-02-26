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Sinop’ta Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli Programı

Sinop’ta “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli Programı" düzenlendi.

SİNOP 26.02.2022, 16:16
Sinop’ta Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli Programı

Sinop’ta “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli Programı" düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, “Üye sayısıyla ülkemizle birlikte dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde düzenlediğimiz ’Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli’ programımızda en önemli önceliğimiz; ülkemiz için, çocuklarımız için geleceğimiz için inancı ve misyonuyla kadının güçlenmesidir. Hayatın her alanında kadınlarımızın giderek yükselen etkinliğini ve hissedilen gücünü yakından izliyoruz. Kadınların iş gücüne katılım oranı 2002 yılında yüzde 28’i bile bulmuyorken, bugün yüzde 35’e ulaştı. İstihdamdaki kadın oranı da yüzde 25’ten yüzde 30’a ulaştı. Eğitim, finans, sağlık, yargı, akademi alanları başta olmak üzere pek çok sektörde kadınların istihdam oranı oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır. Geleceğimize güvenle bakabilmek için maddi gelişmişlik düzeyimizin artışı ile aile kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak mecburiyetindeyiz. Üniversitelerimizde eğitim-öğretim gören kardeşlerimiz arasındaki cinsiyet dağılımının neredeyse eşit olması, kadın istihdamındaki artışın sürecine işaret ediyor. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın yetiştirdiği, kişiliğini kazandırdığı, temel eğitimini verdiği çocuklarımızda geleceğimizi inşa ettik. Hatta savaş meydanlarında dahi kadınlarımızın fedakârlığı ile zafere ulaştık. Nene Hatun’dan Nezahat Onbaşı’ya, Şerife Bacı’dan, Kara Fatma’ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti Kadın Kolları olarak sizler hayallerinize sımsıkı sarılın asla ve asla vazgeçmeyin diye sizlere bir kapı aralamak istedik. Yaklaşık 20 yıldır hükümetimizin farklı kurumlar üzerinden kadına dair verdiği teşvikler var. Kurum müdürlerimizde bugün aramızda ve bunlar hakkında bizlere bilgiler verecekler. Bizlere yön çizecekler. İlimizden hayallerinin peşinden giden kadınlarımız ’ben başardım sizler de başarabilirsiniz’ diyerek hikayelerini sizlerle paylaşacaklar” dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Bugün bu yolculuğumuzu yine sizin büyük desteğinizle yine sizin büyük gücüyle sürdürüyoruz. Biraz önce kürsüye çıkmadan bir yavrumuzun anne sesini duydum salonda. Yavrularınız kucaklarınızda, çocuklarınız kucaklarınızda gerek siyasal çalışmalarda gerek sosyal çalışma içerisinde, gerekse ticari hayatınızın içerisinde bulunduğunuz zorluklarda bulundunuz. Bu zorluklara rağmen de başarılar elde ettiniz. İnşallah Cenab-ı Hak zorluklarınızı kolay kılacak ve başarılarınız daim olacak" diye konuştu.

Maviş’in açıklamalarının ardından program sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Sinop Kültür Merkezinde gerçekleşen programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Pınar Doğan Aksoy, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, AK Parti Genel Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Sinop İl Koordinatörü Ayla Gündoğmuş, AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğancan Al ve AK partili teşkilat üyeleri katıldı.

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