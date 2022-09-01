Sinop’ta kaçak sigara operasyonu

Sinop’ta kaçakçılıkla mücadele uygulamasında 100 binden fazla sahte bandrollü makaron ve 20 kilo açık tütün ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda il merkezinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan bir işyeri ile şüphelilere ait araçta kontrol yapıldı. Yapılan aramalarda 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 5 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 50 adet kesilmiş vaziyette TAPDK bandrolü ve 20 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilerek el konuldu.

Konu ile ilgili şüpheli iki 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.