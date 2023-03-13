Sinop’ta İstiklal Marşı’nın 102. yıldönümü kutlandı

Sinop’ta, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutan V. Baki Deniz, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, milletleri kahraman kılan en önemli unsurun düştüğü yerden kalkma mücadelesi olduğunu söyledi. Yıldız, “1. Dünya Savaşı’nın akabinde, itilaf devletleri denilen batının tek dişi kalmış canavarları tarafından boğulmaya çalışan Türk milleti, Misak-i Milli sınırları içerisinde vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için daha önce dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlıklarla dolu ve çok cepheli bir Kurtuluş mücadelesine girişmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışıyla ilk adımının atıldığı Kurtuluş Savaşı, aziz milletimizin kendisine biçilmeye çalışılan sömürge elbisesini parçalayıp bir paçavra gibi fırlattığı, küresel emperyalist planları darmadağın ettiği şanlı direniş kutlu kıyam ve şahlanışın adıdır” dedi.

Türk milletinin düşmesini bekleyen emperyalist güçlere karşı bağımsızlık için verdikleri mücadeleye değinen Yıldız, “Yaşadığı yıkım ve felaketlerden sonra, küresel emperyalist odakların el ovuşturarak diz çökmesini bekledikleri, bu aziz milletin yiğit evlatları, ‘milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyerek başlatılan bu zorlu mücadeleyi, ‘korkma’ ile başlayıp, ‘istiklal’ ile bitirdiği şiiri okunup kabul edildiğinde milletçe ayakta alkışlanıyor, gurur gözyaşlarıyla selamlanıyordu. Kahraman milletinin kahramanlıklarını ve elde ettiği zaferi duyguları ile şiire yansıtacak kadar milletine âşık ve ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyecek kadar milletine sevdalı bu büyük insanı yine ve yeniden minnet, rahmet ve dualarla anıyorum” diye konuştu.

Okullarda Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Abdullah Şahin takdim etti. Ardından Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteri büyük alkış topladı. Mehmet Akif Ersoy konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.