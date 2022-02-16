Sinop’ta istihdam garantili mesleki eğitim programı başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında organize sanayi bölgeleri içinde mesleki eğitim merkezleri açılıyor.

Program kapsamında mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alacağı açıklandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Sinop’ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya, OSB Yönetim K.Başkan V. Namık Duman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melih Yıldırım, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Derya Özdemir, Seydi Ali Reis MTAL Müdürü Haluk Öztürk, Sultan Hatun MTAL Müdürü Selahattin Irmalı ve Emir Gazi Tayboğa MTAL Müdürü Ramazan Alptekin katıldı. Proje ile ilgili basın mensuplarına bilgi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya, mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer almasının eğitim, sektör, istihdam ve iş birliği açısından birçok imkân sunduğu vurguladı. Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığınca ilimiz genelinde faaliyet gösteren 3 Mesleki Eğitim Merkezi ve 3 Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulayan meslek lisemize ek olarak il genelinde bulunan tüm meslek liselerimizde Mesleki Eğitim Programı açılmıştır. Mesleki Eğitim Merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki Eğitim Programları ile Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini, işbaşında öğrenmelerini sağlanmaktadır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melih Yıldırım da, Program kapsamında mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alacağını söyledi.