Sinop’ta istasyon sorumlularına teşekkür belgesi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, pandemi sürecindeki çalışma ve gayretlerinden dolayı tüm istasyon sorumlularına, istasyonlarındaki tüm ekiplerine iletilmek üzere teşekkür belgesi verildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünde acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, personelin çalışma şartlarının geliştirilmesi, ortaya çıkan noksanlıkların veya eksiklerin tespit edilerek yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Vatandaşlara sunulan Acil Sağlık Hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, personelin çalışma şartlarının geliştirilmesi ortaya çıkan noksanlıkların veya eksiklerin tespit edilerek yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda pandemi sürecindeki çalışma ve gayretlerinden dolayı tüm istasyon sorumlularına istasyonlarındaki tüm ekiplerine iletilmek üzere teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı, Destek Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Sinan Demirkol, Başkan Yardımcıları, KKM sorumlu hekimi ve tüm Sinop merkez A tipi ve B tipi ilçe istasyon sorumluları iştirak etti.