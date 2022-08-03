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Sinop’ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir işletme sahibi sabah dükkânını açmaya geldiğinde kapıdaki camın kırık, yerlerin ıslak ve sandalyelerin kırık olduğunu görünce polise haber verdi.

SİNOP 03.08.2022, 15:18
Sinop’ta iş yerine girip malzemelere zarar verdiler

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir işletme sahibi sabah dükkânını açmaya geldiğinde kapıdaki camın kırık, yerlerin ıslak ve sandalyelerin kırık olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay, gece saatlerinde Sinop’un Boyabat ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Y.’e ait bir kıraathane işletmesine giren kişi yada kişiler işyerinde bulunan cam, sandalye ve masalara zarar vererek ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde kıraathaneye geldiğinde durumu fark eden işletme sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zarar gören malzemeleri incelemeye aldı, iş yerine giren kişi yada kişiler hakkında inceleme başlattı.

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