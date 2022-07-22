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Sinop’ta ilk lavanta hasadı

Kozmetik ve ilaç sanayide önemli yeri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan Sinop’taki lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.

SİNOP 22.07.2022, 12:15
Sinop’ta ilk lavanta hasadı

Kozmetik ve ilaç sanayide önemli yeri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan Sinop’taki lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.

Sinop Tarım İl Müdürlüğü’nce projelendirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı. Hasada Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve Teknik personel katıldı.

Alternatif ürün çeşitliliğini artırma noktasında yeni projeleri takip ettiklerini belirten Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, “Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aroma terapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. Finansmanını sağlayan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze, proje sorumlusu mesai arkadaşlarıma ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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