Sinop’ta ilk Cittaslow Sokak Şenliği düzenlendi

Dünyada 287 Cittaslow (sakin şehir) arasında yer alan Sinop’un Gerze ilçesinde Cittaslow Sunday Sokak Şenliği’nin ilki düzenlendi. Çeşitli yöresel ürünlerin sunulduğu etkinlikte ‘palamut dolması’ dikkat çekti.

Adnan Menderes Sanat Sokağı’nda kurulan stantlarda Sinop ve ilçelerinden kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve öğrenciler, katılımcılara ürettikleri yöresel ürünleri tanıttı. Sinop’a özgü geleneksel nokul, marmelat, gül sirkesi, katlama gibi ürünlerin yanı sıra palamut dolması ilgi gördü. Ürünlerin tanıtılması, yerel pazarın geliştirilmesi, kooperatifleşme, küçük üreticinin desteklenmesi ve yerel değerlerin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen sokak şenliğinde ev hanımları, sanatkâr ve zanaatkârlar, şairler, müzisyenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Karadeniz yöresine özgü palamut dolmasının yapımını anlatan Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kooperatifi üyesi Gülendam Tümer, “Hamsili pilav gibi önce içini hazırlıyoruz, soğanı öldürüyoruz tavada. Tuz, baharat, zerdeçal atıyoruz, en son pilavı kavurup pişirdikten sonra içine maydanoz ve dereotunu harmanlayıp karıştırıyoruz. Bir tarafta ikiye ayrılmış palamudun başını aldırmıyoruz, kuyruk kanadı duruyor. Sonra pilavı arasına koyuyoruz” dedi.

Sonraki aşamanın önemli olduğunu vurgulayan Tümer, iki palamudun başları ters uca gelecek şekilde tavaya yerleştirdiklerini ve bir balığın kuyruğu diğerinin kafasının içinden geçirdiklerini söyledi. Son olarak yağlanan tepsiyle birlikte fırında yaklaşık 1 saat pişirdiklerini ve ardından dilimleyerek servis ettiklerini ifade etti.

Sinop’un ilk kadın ahisi seçilen Belgin Köklü ise, kooperatif bünyesinde kurdukları stantta yöresel keten ürünleri sergilediğini ve ürünlere ilginin büyük olduğunu söyledi.