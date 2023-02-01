Sinop’ta ihracat artarken ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan, Sinop’ta 2022 Aralık ayında gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 arttı, ithalat yüzde 45 azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistikleri ‘Genel Ticaret Sistemi’ne göre, Sinop’ta 2022 yılı Aralık ayında ihracat geçen yıla oranla yüzde 52 büyüyerek 4 milyon 656 bin dolar, ithalat ise yüzde 45 azalarak 379 bin dolar oldu.

2022 yılı toplam verilerinde ise, Sinop’tan yapılan toplam ihracat 33 milyon 654 bin dolar, toplam ithalat ise 10 milyon 76 bin dolar oldu. Yıl içerisindeki en yüksek ihracat rakamına Aralık ayında ulaşırken en düşük ihracat ise Mayıs ayında gerçekleşti. 2022 yılı aralık ayında Sinop için ithalat ve ihracat verileri kullanılarak hesaplanan toplam dış ticaret hacmi 5 milyon 35 bin dolar oldu. Bu rakam yıl genelinde 43 milyon 730 bin dolar seviyesine ulaştı.

En çok deniz ürünleri ihraç edildi

Aralık ayında Sinop’tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 705 bin dolar ile “balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların İşlenmesi ve saklanması” ürün grubu yer aldı. İthalat ise ilk sırada 101 bin dolar ile “değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu yer aldı.

İhracatta Güney Kore, ithalatta Azerbaycan

2022 Aralık ayında Sinop’tan 67 farklı ülkeye ihracat yapıldığı, 23 farklı ülkeden ithalat gerçekleştiği kaydedildi. İhracatta 1 milyon 211 bin dolar ile Güney Kore ilk sırada yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 592 bin dolar ile Ukrayna, üçüncü sırada ise 328 bin dolar ile Rusya Federasyonu bulundu. İthalatta ise 101 bin dolar ile Azerbaycan birinci, 94 bin 476 dolar ile Çin ikinci ve 94 bin 112 dolar ile Tayvan üçüncü ülke oldu.