Sinop’ta ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması’

Sinop’ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması’nda adli merciler tarafından aranan 1 şahıs yakalandı, 6 araca bin 600 bin TL para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması, Sinop’ta 103 Personel ve 31 motorize ekibin katılımı ile gerçekleşti. Yapılan kontrollerde 568 şahsın GBT sorgulamasına bakılarak adli merciler tarafından aranan 1 kişi yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 222 araç incelenerek çeşitli kural ihlalinden 6 araca bin 600 TL trafik cezası yazıldı.

7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı

Öte yandan, Sinop’un Boyabat ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi, 1 adet av tüfeği, 13 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirildi. Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kullanmış olduğu araçla birlikte yakalanmıştır. Şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca 4 adet mermi, 1 adet av tüfeği, 13 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Yakalanan aranan şahıs adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” İfadelerine yer verildi.