Sinop’ta hortum paniği

Sinop’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı Sinop’u vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çıktığı şehirde denizde hortum oluştu.

Akliman açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.