Sinop’ta heyelan nedeniyle kapanan 118 köy yolu ulaşıma açıldı

Sinop’ta yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar nedeniyle 118 köy yolu köy yolunda heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerince kullanılamayan yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Sinop’ta il genelinde etkili olan yoğun kar yağışları sonrası eriyen karlar, bazı bölgelerde heyelana sebep oldu. Sinop İl Özel İdaresi, heyelan olan bölgelerdeki mesaisi aralıksız sürdürerek kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı. 118 köy yolunda heyelandan zarar gören alanlarda çalışmalar devam ederken, heyelanlardan etkilenen köylerde taş tahkimat ve dolgu işlemleri yapılarak, yeniden kayma oluşması önlenmeye çalışılıyor.

118 ayrı noktada heyelan

İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “465 köyü bulunan Sinop’ta son yılların en yoğun kar yağışları sonrasında yağmur ve hava sıcaklığının artması nedeniyle il genelinde 118 köy yolumuzda heyelan ve toprak kayması yaşandı” dedi.

Aşırı yağışların neden olduğu heyelanın can ve mal kaybına yol açmadığını söyleyen Çınkıl, heyelan nedeniyle köy yollarının belli bölümlerinde yer yer çatlakların oluştuğunu belirtti. Ayrıca heyelanın sebep olduğu yıkım ve zararın tespitinin yapılarak gereken çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı alan Sinop ilçelerinde yüksek kesimlerde yer yer kar yüksekliğinin 2 metreyi aştığını belirten Genel Sekreter Çınkıl, "İlimiz kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı aldı. Bazı bölgelerimizde kar yüksekliği 2 metreyi aştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber karlar da hızlı bir şekilde erimeye başladı ve birçok noktada heyelanlar oluştu. Ekiplerimizce sahada yapılan incelemelerde 40’ı büyük çapta toplam 118 köy yolunda heyelan ve toprak kayması tespit edildi. Bazı noktalarda hala zemin hareketliliği devam ediyor. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açıyoruz. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde özellikle AFAD İl Müdürlüğümüzle birlikte koordineli bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak sıkıntıları gidermiş olacağız" dedi.