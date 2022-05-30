Sinop’ta hazar yılanı telef oldu

Sinop’ta havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir yılan, yolda telef olmuş halde bulundu.

Sinop’ta Eylül-Ekim aylarında kış uykusuna yatan Hazar ve diğer tür yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. Sinop’un Akliman mevkisinde yaklaşık 1 metre 60 santimetre yılan telef olmuş halde bulundu.

Konu ile ilgili konuşan yılanı bulan vatandaş, “Aracımla seyir halindeydim. Yol kenarında bir cisim gördüm. Yılana benzettim. Aracımdan indim biraz korkarak yanına yaklaştık ama baktım ki telef olmuş durumdaydı. Daha sonra merakımdan kaç metre olduğunu ölçmek istedim. Metre ile yılanın boyunu ölçtüğümde 1 metre 60 santimetreydi. Bu yılanın zararı var mıdır zehirli midir bilmiyorum ama ne olur olmaz vatandaşlarımız dikkat etsinler" dedi.