Sinop’ta havaya ateş açan şahıs yakalandı

Erfelek’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş devriyesi sırasında tabanca sesi fark ederek inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs emniyette gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı.