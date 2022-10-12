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Sinop’ta havaya ateş açan şahıs yakalandı
Sinop’un Erfelek ilçesinde havaya ateş açan 1 kişi güvenlik güçlerince tespit edilerek kullandığı ruhsatsız tabanca ve mermilerle birlikte yakalandı.
SİNOP 12.10.2022, 13:05 12.10.2022, 13:25
Erfelek’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş devriyesi sırasında tabanca sesi fark ederek inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs emniyette gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı.