Sinop’ta hamsiye rağbet düştü

Sinop’ta hamsi yasağı uygulamasının ardından hamsiye rağbet düştü. Balıkçılar yasağının sona ermesiyle hamsi bolluğu beklediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz’de hamsi avlanması 10 gün yasaklandı. Yasakların ardından balıkçılarda buzhane hamsileri satışa çıkarken, taze balık isteyen vatandaşlar barbun ve mezgite yöneldi. Hamsi hariç diğer balıkların avlanması devam ederken, balıkçılarda buzhane hamsileri satışa sunuluyor. Balıkçılar vatandaşların buzhane hamsine rağbet göstermediğini bu nedenle hamsi satışlarında düşüş yaşadıklarını söyledi.

Sinop’ta yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Coskunarslan yasak süreci bittiği zaman vatandaşların iri hamsi yiyebileceğini söyledi. Coskunarslan konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Hamsinin boyutları küçük olduğundan devletimiz bir müddet yasakladı. Şu anda buzhane hamsisi satıyoruz vatandaşlar da bunu bildiği için taze değil diye pek rağbet göstermiyor. Hamsinin tahtını mezgit ve barbun salladı. Şu anda da vatandaşlarımız hamsi taze değil diye barbuna, mezgite yönleniyor. Balık var, balık çeşidimiz bol. Denizlerimizde balık var. Yasak bittikten sonra hamsi bolluğu bekliyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza iri hamsi yedireceğiz ” dedi

Sinop’ta iri Barbun kilosu 35 liradan, mezgit 30 liradan, cinekop liradan hamsi ise 15 liradan alıcı buluyor.