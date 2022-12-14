Sinop’ta hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor

Son günlerde yaşanan sert hava koşulları balık tezgâhlarında da etkisini gösterdi. Sinop’ta hamsi ve mezgitin kilosu 50 liradan satılıyor.

Karadeniz’de son günlerde yaşanan sert hava balık tezgâhlarında etkisini gösterdi. Sinop’ta balık tezgâhlarında hamsinin kilosu 50 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlara bir miktar pahalı gelirken, balıkçılar ise fiyatların normal olduğuna değindi.

“Bir güldürüyor bir öldürüyor”

Bu sezonda hamsinin pek istikrarlı görünmediğini söyleyen balıkçı Adnan Demir, “Şu anda hamsiler iri fakat kilosunu 50 liradan satıyoruz. Pek bir bolluk da yok tezgâhlarda, müşteriye vermek için biz de anca 10-12 kasa hamsi alıyoruz, pahalı gidiyor. Mezgit ise 40-50 lira civarında satılıyor. Denizlerde pek bir balık yok, rast gelen kayığa geliyor ama rast gelmeyen de geziyor, bol bol mazot yakıyorlar. Bu sene hamsi sezonu böyle, bir güldürüyor bir öldürüyor. Allah gemicilere kolaylık versin” diye konuştu.

Balıkçı Hakan Erol ise, “Önceki senelere göre biraz sıkıntı var tabi, pek bir bolluk yok. Hamsiden başka barbunya, tirsi, mezgit ve kalkan var. Denizde biraz bereket var tabi” dedi.

Hamsi almak için tezgâhlara gelen müşteriler ise hamsinin 50 TL olmasını pahalı olarak yorumladı.

(BŞ-