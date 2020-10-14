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Sinop’ta halka ücretsiz spor merkezi açıldı

SİNOP'TA HALKA ÜCRETSİZ SPOR MERKEZİ AÇILDI

SİNOP 14.10.2020, 14:04
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Sinop’ta halka ücretsiz spor merkezi açıldı

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından halka ücretsiz spor merkezi açıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda faaliyete geçen spor merkezinde 7’den 70’e tüm sporculara ve halka ücretsiz spor yapma imkânı sağlanıyor. Son teknoloji spor malzemeleri ile donatılan spor merkezinde Haftanın 7 günü 10.00-21.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar spor merkezinde görev yapan uzman antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı buluyor.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sinop’ta çok ciddi bir spor kültürü olduğunu, bunun için sporun yaygınlaşması ve her yaştan insanın spor yapabilmesi için vatandaşlara spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

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