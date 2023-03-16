Sinop’ta ’güven-huzur’ uygulamasında 4 hükümlü yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen ’güven-huzur’ uygulamasında adli merciler tarafından aranan 4 hükümlü şahıs yakalandı, çeşitli denetimlerde 11 bin TL para cezası uygulandı.

Türkiye geneli eş zamanlı yürütülen ’güven-huzur’ uygulaması çerçevesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı 105 personel ve 38 motorize ekibin katılımıyla il genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 676 vatandaşın GBT sorgusu yapıldığı, 229 aracın kontrol edildiği ve 73 iş yerinin denetlendiği kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucunda adli merciler tarafından aranan 4 hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Trafik ve çeşitli işyeri denetimlerinde ise toplam 11 bin 787 TL idari para cezası uygulandı.