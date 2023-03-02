Sinop’ta gümrük kaçağı puro ve elektronik sigara ele geçirildi

Sinop’ta emniyet güçlerince bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı puro ve elektronik sigara ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığını tespit etti. İş yerinde yapılan aramada, 119 adet bandrolsüz gümrük kaçağı puro ile 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Satış yapan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.