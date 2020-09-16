Sinop’ta görünmez kaza kamerada
SİNOP’TA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZA BİR ARAÇ SÜRÜCÜNÜN KAMERASINA YANSIDI.
Sinop’ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza bir araç sürücünün kamerasına yansıdı.
Görünmez kaza Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelincik istikametinde seyir halindeki araç sürücüsünün içinde bulunan kamera her zamanki gibi kayıt etmeye devam ederken, önünde giden motosikletli, önünde seyir halinde olan aracın sağa dönüş sinyalini geç görmesi sonucu aniden durunca motosikletini devirdi. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüleri yetişti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan olaya şahit olan başka bir motosiklet sürücüsü Erdoğan Kuru, araç sürücülerinin sinyal vermeden dönmesine tepki gösterdi.
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0