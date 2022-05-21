Sinop’ta geleneksel Bektaşağa Panayırı başladı

Sinop’ta 1946 yılında başlatılan geleneksel Bektaşağa Panayırı, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından sevenleriyle kavuştu.

Kentin önemli bir kültürel mirası haline gelen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bektaşağa Panayırı ve Hıdrellez Şenlikleri, Kovid-19 pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir katılımla başladı. 21 Mayıs’ta başlayıp 22 Mayıs’ta sona erecek panayır, büyük ilgi görüyor.

Panayırda tezgah açan Şahin Şahinkaya, “İki seneden beri pandemi nedeniyle yapılamıyordu panayırımız, bu sene açıldı. Bu seneki ilgi yoğun olmasını bekliyoruz. Vatandaşlar pandemide eve kapandı, talebin yoğun olmasını bekliyoruz. Esnaf arkadaşlar akşamdan beri gelmeye başladı, tezgahlarını açmaya başladılar” diye konuştu.

Bektaşağa Köyü Muhtarı Ercan Göçgün, Cumartesi başlayan panayırın asıl yoğunluğunun Pazar günü olmasını beklediklerini dile getirdi. Gökgün, “Hatta şu andan itibaren bir yoğun ilgi var” ifadelerini kullandı.

Panayırı ziyaret eden Havva Özsoy, “İki seneden beri olmadığı için mutluyuz. Bir de ucuz olsa, çok pahalı şu anda sadece geziyoruz” dedi.

Panayırda jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.