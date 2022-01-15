Sinop’ta fırtına

Sinop’ta gün içinde saatteki hızı 60km’ye kadar çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının gider borusu kırıldı, yayalar zor anlar yaşadı.

Sinop’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve aralıklı olarak yağan dolu, kenti olumsuz etkiledi. Meydankapı Mahallesi İncedayı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmandan, su gideri borusu kırılarak sokağa düştü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek durumu inceledi. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre yağışların ve şiddetli fırtınanın hafta başına kadar devam edeceği ifade edildi.