Sinop’ta fırsatçılığa karşı denetimlere ağırlık verilecek

Sinop Valiliği’nden fırsatçılığın önüne geçilmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, ilgili iş yerlerinin belirtilen hususları uygulamadığı tespiti halinde adli ve idari işlemler yapılacağı bildirildi.

Sinop Valiliği tarafından, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğin korunması, vatandaşların mağdur edilmemesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla her türlü işletmeye denetim uygulanacağı duyuruldu. İlgili firmalarca belirtilen önlemlerin uygulanmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Başta zabıta ekipleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, yapılan denetimlerde belirtilen hususların dışında hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.