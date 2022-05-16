Sinop’ta farklı suçlardan aranan 3 kaçak tutuklandı

Sinop’ta jandarma ekipleri, aranması olan 3 şahsı yakaladı. Haklarında kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop Gerze İlçe Jandarma Komutanlığa ile JASAT ekipleri tarafından yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sinop’un Gerze ilçesinde hakkında 13 adet suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalandı. Jandarmanın yakaladığı 3 şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.