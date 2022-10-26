Sinop’ta eylülde 64 bin 911 araç trafiğe kayıtlı

Sinop’ta Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların 33 bin 227’si yüzde 51,3’lük oranında otomobil, yüzde 14,8’ini kamyonet, yüzde 14,7’sini traktör, yüzde 12,2‘si motosiklet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 2,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok artış motosiklette

Sinop’ta Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 204 taşıt içinde motosiklet yüzde 61 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 12,7 ile traktör, yüzde 12,3 ile kamyonet ve yüzde 11,3 ile otomobil takip etti. Sinop’ta Eylül ayında ‘trafiğe kaydı yapılan’ toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 45 adet azaldığı görüldü.

Bin 427 taşıtın devri yapıldı

Ayrıca devri yapılan toplam bin 427 adet taşıt içinde 891 ile otomobil ilk sırada yer aldı. Listeyi sırasıyla 207 ile kamyonet, 131 ile traktör, 104 ile motosiklet takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların 94 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıt oluşturdu.