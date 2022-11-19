Sinop’ta ‘Erozyonla Mücadele’ yürüyüşü

TEMA Vakfı Sinop Temsilciliği üyeleri ‘Erozyonla Mücadele Haftası’ çerçevesinde toprak ve erozyona dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

TEMA Vakfı Sinop temsilciliği üyeleri, 14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenledi. İskele Meydanı’nda bununa Atatürk heykeli önünde yürüyüş öncesi basın açıklaması gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Kadriye Göl, burada yaptığı konuşmada toprağın karasal ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan en temel varlık olduğunu söyledi. Türkiye’de görülen erozyonun dünya ortalamasının 4 katı olduğuna değinen Göl, “Her yıl ülkemizde 648 milyon ton toprak erozyona uğruyor, 1 hektar toprak ise 8.24 ton toprağa eşdeğer geliyor. Dünya ortalamasının 2.08 ton olduğu dikkate alındığında ülkemizde görülen erozyonun dünya ortalamasının 4 katı olduğu görülüyor. Gıdamızı ürettiğimiz tarım topraklarımızın yüzde 39’unda, meraların ise yüzde 54’ünde erozyon görülüyor. Gıda üretiminin giderek çok daha önem kazandığı dünyamızda topraklarımızın sağlığının, üretkenliğinin korunması için tarım arazilerinde, çiftçilerimizin erozyona karşı alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirilmeleri ve erozyon kontrol çalışmaları yapmaya teşvik edilmeleri gerekiyor” dedi.

İskele Meydanı’nda başlayan yürüyüş, sahil boyunca devam etti.