banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı

Sinop’ta en uzun gün yaşanacak

Kuzey Yarım Küre’de 21 Haziran Salı günü en uzun gün, en kısa gece yaşanırken, Türkiye’de de en uzun günü, ülkenin en uç kuzey noktasındaki Sinoplular geçirecek.

SİNOP 20.06.2022, 11:43
Sinop’ta en uzun gün yaşanacak

Kuzey Yarım Küre’de 21 Haziran Salı günü en uzun gün, en kısa gece yaşanırken, Türkiye’de de en uzun günü, ülkenin en uç kuzey noktasındaki Sinoplular geçirecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de yarın en uzun gün ve en kısa gece yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzarken, Kuzey Kutup noktasında dün itibarıyla 6 ay gündüz yaşanmaya başlayacak. Kuzey Yarım Küre için yılın en uzun günü 21 Haziran’da, en uzun gecesi ise 21 Aralık’ta yaşanırken, Türkiye’de en uzun günü Sinoplular yaşayacak. Güney Yarım Kürede ise bu tarihlerde tam tersi gelişmeler oluyor. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, Kuzey ve Güney Yarım Küreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor. Eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşuyor, gece-gündüz süreleri ve aynı boylam üzerindeki noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor; Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor, Muson rüzgârları oluşuyor, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gece-gündüz süreleri arasındaki fark artıyor.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu