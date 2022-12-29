Sinop’ta emekli olmayı bekleyenler sıraya girdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması sonrası Sinop’ta vatandaşlar, emekliliğiyle ilgili bilgi almak ve askerlik-doğum borçlanmasını yatırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürlüğü’ne başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam EYT’liler ile ilgili yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar SGK İl Müdürlüğü’nde emekliliği ile ilgili bilgi almak ve askerlik-doğum borçlanmasına başvurmak için sıraya girdi.

Askerlik borçlanması için başvuru yapmaya geldiğini kaydeden Serdar Kayıkçı, “Dilekçemizi verdik şimdi bekliyoruz. Şükürler olsun, Allah herkese nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Şefik ve Selvi Gökçegil çifti ise uzun süredir EYT düzenlemesi için beklediklerini ifade ederek, “Askerlik borçlanmasını yaptım, eşim için de doğum borçlanması yaptık. Yeni kanunda emekli olabileceğiz, Allah razı olsun devletimize bu düzenleme için. Çok bekledik ve iyi oldu bizim için. 60 yaş sınırı problemdi bizim için” dedi.

Askerlik borçlanmasını yatıracağını ve sigorta süresinin dolmasını bekleyeceğini belirten Bayram Altun, “Emekli olmak için başvurumuzu yaptık, devletimizin çıkardığı kanunla inşallah emekli olacağız. Görevlilerimize müdürlerimize teşekkür ederiz ilgilendikleri için. Askerlik ve Bağ-Kur borçlanmasını yatırıyoruz, inşallah 3.5 sene sigortalı çalıştıktan sonra da emekli oluyorum” diye konuştu.