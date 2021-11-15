Sinop’ta ekim ayı trafik denetim raporları

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2021 yılı Ekim ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Ekim ayında 30 bin 20 araç kontrol edildi. Denetimlerde 217 araç trafikten men edildi, 99 kişinin sürücü belgesine el konuldu.

1236 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 294 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 95 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 118 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 270 kişiye muayene yaptırmamaktan, 17 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 68 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 7 kişiye hatalı sollamadan, 187 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 69 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 5 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 480 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 2021 yılında Ekim ayında yaşanan kazalarda, 61 kişinin yaralandığı, 49 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.