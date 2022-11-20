Sinop’ta düzenlenen ’Lakerda Festivali’ sona erdi

Sinop’ta geçmişi binlerce yıla dayanan lakerda kültürünü canlandırmak adına başlatılan ’Lakerda Festivali’nin üçüncüsü düzenlendi. Festivalde katılımcılar en iyi tuzlu balığı yapmak için yarıştı.

Balıkçılık sektöründe önemli geçmişi bulunan Sinop’ta, 3 bin yıllık kültürünü yansıtan ‘Lakerda Festivali’nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği, Sinop Belediyesi ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen festivale ünlü gurmeler de jüri üyeliği yaptı.

Çeşitli gösteri, tanıtım, söyleşi ve çocuk etkinliklerin yanı sıra, 29 katılımcı en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele etti. Ön elemeyi geçen 11 yarışmacı, finalde kör tadım şeklinde değerlendirildi. Jüriden en çok puanı toplayan Necdet Kanal birincilik ödülü olan tam altını kazandı. Dereceye girenlere ödülleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından takdim edildi.

Festivalin gelecek yıllarda devam edeceğini söyleyen Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “3 günlük muhteşem bir festival geçirdik, dışarıdan çok sayıda misafirlerimiz geldi. Çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle festivalimizi ziyaret eden vatandaşlarımızı ağırladık. Büyük finalde de festivalimizin yarışması olan ‘En iyi tuzlu balık’ ödülünü verdik. İnşallah gelecek senelerde de festivalimiz devam edecek, lakerdanın tadını Türkiye’ye duyuracağız” diye konuştu.